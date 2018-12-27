Скляні чи пластикові: які ялинкові іграшки безпечніші

Ялинонька гори! Від цього дитячого заклику здригаються не лише батьки, чиї кмітливі дітлахи полюбляють бавитись з вогнем, а й рятувальники. І не даремно. Адже останні роки торгівельну мережу заполонили пластикові ялинкові прикраси, які занадто швидко загоряються і гарно горять, чого не повинно бути.

На що потрібно звертати увагу, щоб не придбати іграшку, яка може спалити житло, дізнався в експертів 24 канал.

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Дешево й неякісно

Правильні новорічні прикраси мають бути виготовлені із сировини, яка погано загоряється й швидко гасне, – про це скаже будь-який пожежник. Щоправда, думки пожежників і виробників іграшок – кардинально відрізняються. Перші дбають про безпеку, другі – про власний прибуток, і байдуже, що товар неякісний. А оскільки ялинкові прикраси мають бути яскравими та красивими, на їхній "зовнішності" не заведено економити, натомість на сировині для їхнього виготовлення – можна. Адже, обираючи іграшку, покупець бачить лише зовнішню красу, а не матеріал з якого її виготовили.

Якщо не хочете, щоб ваша квартира згоріла – купуйте скляні іграшки. Вони дорожчі, але не горять. Пластикові, як засвідчило наше невеличке дослідження, загоряються від невеличкої іскри, а потім полум’я починає сипатись на підлогу і може підпалити килим і всю квартиру,

– радить виконавчий директор ВГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов.



Перед купівлею іграшок, їх варто уважно оглянути

Щоправда, купити скляні ялинкові прикраси складніше, ніж пластикові. Якщо ще минулого року вони, принаймні в столиці, продавались чи не на кожному кроці, зараз їх можна знайти далеко не в кожному супермаркеті. А ті реалізатори, які ним раніше торгували, скаржаться на високу закупівельну вартість. Мовляв, покупці шукають, що дешевше. Але ж прикраса, яка виготовлена зі скла й розмальована майстрами власноруч, апріорі не може мало коштувати! Також скляні іграшки, здебільшого, виготовляють на великих фабриках, де дотримуються вимог щодо якості.

Небезпечні смердючки

Вирішивши придбати ялинкову прикрасу, експерти радять провести міні-дослідження. Це можна зробити навіть біля торгівельної ятки чи прилавку магазину. Передовсім, потрібно взяти іграшку, уважно оглянути її та понюхати. Це стосується як скляних, так і пластикових виробів. Хороша прикраса не повинна мати різких неприємних хімічних запахів. І це дуже важливо, оскільки неякісна фарба може спровокувати у людини навіть хімічне отруєння. Щоправда, купуючи прикрасу на вулиці, можна й не відчути запах, який розкриється лише в теплі. Тому варто купувати іграшки в магазинах, де проявиться весь букет ароматів. Звісно, якщо він є.

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Наступний важливий момент – якість. Деталі, що з’єднують частини ялинкової прикраси, повинні надійно кріпитись і бути міцними. Фарба з іграшки не має залишатись на руках чи обсипатись. Не можна купувати іграшки, у складі яких є свинець, ртуть чи формальдегід.

У якісного новорічного краму є маркування, де вказано дату виробництва, склад, фірму-виробника чи імпортера і їхні контактні дані.



Якість штучних ялинок приємно здивувала експертів

Ці поради стосуються, зокрема, дощику, гірлянд та штучних ялинок. Стосовно якості останніх, то експерти були приємно вражені.

Коли їх купували, мали побоювання, що вони дуже добре горітимуть, як і пластикові прикраси. Проте, ці побоювання не виправдались: штучні деревця швидко загорались, але так само швидко згасали,

– ділиться спостереженнями Максим Несміянов.

Палаючі гірлянди

Побоювання в експертів викликала і якість гірлянд. Їх вибір різноманітний, і продаються вони масово. У магазинах трохи дорожчі, на стихійних базарах, традиційно, дешевші.

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Вибираючи гірлянди, зверніть увагу на наявність інструкції й маркування, де українською мовою мають бути зазначені дані про виробника. А от знак "СЄ" може ввести в оману. Більшість покупців думає – це свідчення, що товар виготовлено для європейського ринку. Але варто згадати, що у Європі немає таких стрибків напруги, як у нас. Приміром, у поляків напруга може стрибнути до 230 вольт, а у нас до 300 й 400. Як наслідок, неякісна конструкція може спалахнути. Багато хто береже старі гірлянди, дроти яких оголились і їх перемотали скотчем. Такі ялинкові прикраси дуже небезпечні. По-перше, конструкція легкозаймиста, по-друге, скотч полюбляють розмотувати діти й шматувати домашні тварини. Це може спровокувати лихо, тому краще старі гірлянди викинути й не ризикувати,

– додає експерт.



Старі гірлянди можуть викликати не лише спогади, а й спровокувати пожежу

Оскільки гірлянди підключаються до електромережі, вибирати їх потрібно ретельно. Окрім вищезазначених порад, експерти радять звернути увагу на дріт. Бажано, щоб він був товстим, інакше легко порветься. Оголений дріт – це небезпека. Також перед купівлею варто поцікавитись у продавця – послідовне чи паралельне підключення має гірлянда. Краще обирати паралельне: згорить одна лампочка, решта працюватиме. А при послідовному, якщо вийшла із ладу одна лампочка – не світитиме вся гірлянда. Не варто купувати гірлянди з дощиком. Через несправність однієї лампочки може спалахнути легкозаймистий дощик.