Гарно та безпечно: як обрати феєрверк

Про настання Нового року нас сповіщає не лише годинник, а й канонада із вибухів за вікном. Щоправда, часто такі розваги закінчуються візитом до лікарні. І не лише для дітей, а й для дорослих: хтось неуважно читає інструкцію, інші стають жертвами фасильфікату.

На що потрібно звертати увагу обираючи феєрверк чи іншу піротехніку, – далі в матеріалі 24 каналу.

Підконтрольна піротехніка

Нещодавно 14-річний житель Кривого-Рогу разом з друзями пішов у центр міста, щоб подивитись на ялинку. Неподалік від них відпочивала компанія з дитиною років десяти, якій дали феєрверк, що гарно горів і був схожий на свічку. В якийсь момент полум’я від феєрверку почало розлітатись у всі боки й перекинулось на куртку хлопця. Йому довелось витрусити полум’я із одягу, а на щоці з’явився опік. Вогонь швидко загасили, тому хлопець не сильно обпікся. Батьки постраждалого вирішили не звертатись до лікарів, обробили рану самостійно.

У новорічні свята такі трагічні випадки – не рідкість. І хоч у більшості українських міст діє заборона на проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів, проте на неї фактично ніхто не зважає.



Під час масових святкувань найчастіше від салютів травмуються діти

Щоб Новий рік запам'ятався яскравими враженнями, а не відвідуванням травмпункту, експерти радять бути уважними й дотримуватись елементарних правил безпеки. Ну і, звісно, не варто економити кілька гривень та купувати піротехніку на стихійних ринках. А в ДСНС України пропонують вимагати у продавців піротехніки сертифікат якості.

Магазини, де продається піротехніка, зокрема, великі салютні установки, стоять на обліку в міністерстві внутрішніх справ. Вони контролюють їхню діяльність. В супермаркетах реалізують лише невеличкі бенгальські вогники. Сьогодні на ринку офіційно працює буквально кілька таких магазинів. Адже цей бізнес не дуже прибутковий: продажі не високі,

– зазначає виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Максим Несміянов.

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Недоречна економія

Хоч магазинів на ринку працює й небагато, але порушень вистачає. Часто, візуально оглянувши установку, можна помітити зіпсоване пакування. Навіть якщо продавці запропонують хорошу знижку за таку "дрібничку" – відмовтесь від покупки. Піротехніка – не той товар, на якому варто економити.

Минулого року ми з перевіркою зайшли в один великий столичний магазин, де продавалась салютна установка вартістю 12 тисяч. І не зважаючи на таку високу ціну, її обшивка була сумнівна: видно було, що свого часу тканина намокла й фарба трохи потекла. Хоч тканина й висохла, але умови зберігання товару було порушено. Як наслідок, коли ви почнете її запускати, то вона може взагалі не стріляти,

– додає Максим Несміянов.



Купувати піротехніку на стихійних базарах – небезпечно для життя

Лише на тверезу голову

В ДСНС нагадують українцям й про те, що забороняється використовувати зіпсовану піротехніку, або ту, яка має дефекти (тріщини та інші пошкодження корпусу чи гніту). Не можна запускати петарди чи феєрверки з балконів або у закритих приміщеннях. Це можна робити лише на відстані 100 метрів від будинків чи інших об'єктів. Суворо застерігають в ДСНС від використанні піротехніки у нетверезому стані.

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Здебільшого, запускати салюти чи феєрверки люди йдуть вже після того як послухали вітання президента і випили по келиху-другому шампанського. Тому, якщо салют не вистрелив, вони намагаються щось в установці полагодити і з’ясувати – чому це така дорога річ не працює. В цей момент вона може вибухнути й людина дуже сильно постраждає. Категорично забороняється розбирати непрацюючу установку. А якщо вона не спрацювала, не варто до неї підходити раніше ніж через 10 хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху,

– розповідає Максим Несміянов.

Не можна зберігати піротехніку біля батарей, електричних та газовий печей. Запалюючи феєрверк, рятувальники радять не нахилятись над ними, а одразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До піротехніки можна підходити мінімум через дві хвилини після закінчення її роботи. А до багатозарядних краще взагалі довше не наближатись. Поспіх в цьому випадку недоречний.



Перед тим, як купити піротехніку, уважно огляньте її

Зараз на ринку з’явиться багато контрабанди, яка заходить до нас незрозуміло звідки. Тому піротехніку, що продається біля станцій метро, варто обходити десятою дорогою. Адже там і близько не йдеться про правильні умови зберігання, та й чек ніхто не видасть. Відповідно, якщо салют не працюватиме, покупець не зможе його повернути назад. Ну і звісно не забуваємо про сертифікат якості.

І головне – перед запуском салюту уважно прочитайте інструкцію.