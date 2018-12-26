Красиво и безопасно: как выбрать фейерверк

О наступлении Нового года нас извещают не только часы, но и канонада за окном. Правда, часто такие развлечения заканчиваются визитом в больницу. И не только для детей, но и для взрослых: кто-то невнимательно читает инструкцию, другие становятся жертвами фасильфиката.

На что нужно обращать внимание при выборе фейерверка или иной пиротехники, – далее в материале 24 канала.

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Подконтрольная пиротехника

Недавно 14-летний житель Кривого-Рога вместе с друзьями пошел в центр города, чтобы посмотреть на елку. Неподалеку от них отдыхала компания с ребенком лет десяти, которому дали фейерверк, который красиво горел и был похож на свечу. В какой-то момент пламя от фейерверка начало разлетаться во все стороны и перекинулось на куртку парня. Ему пришлось вытряхнуть пламя из одежды, а на щеке появился ожог. Огонь быстро потушили, поэтому парень не сильно обжегся. Родители пострадавшего решили не обращаться к врачам, обработали рану самостоятельно.

В новогодние праздники такие трагические случаи – не редкость. И хотя в большинстве украинских городов действует запрет на проведение мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий, однако с ним фактически никто не считается.



Во время массовых празднований чаще всего от салютов травмируются дети

Чтобы Новый год запомнился яркими впечатлениями, а не посещением травмпункта, эксперты советуют быть внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности. Ну и, конечно, не стоит экономить несколько гривен и покупать пиротехнику на стихийных рынках. А в ГСЧС Украины предлагают требовать у продавцов пиротехники сертификат качества.

Магазины, где продается пиротехника, в частности, большие салютные установки, стоящие на учете в министерстве внутренних дел. Они контролируют их деятельность. В супермаркетах реализуют лишь небольшие бенгальские огни. Сегодня на рынке официально работает буквально несколько таких магазинов. Ведь этот бизнес не очень прибыльный: продажи не высоки,

– отмечает исполнительный директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов.

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Неуместная экономия

Хотя магазинов на рынке работает и немного, но нарушений хватает. Часто, визуально осмотрев установку, можно заметить испорченную упаковку. Даже если продавцы предложат хорошую скидку за такую ​​"мелочь" – откажитесь от покупки. Пиротехника – не тот товар, на котором стоит экономить.

В прошлом году мы с проверкой зашли в один большой столичный магазин, где продавалась салютная установка стоимостью 12 тысяч. И несмотря на такую ​​высокую цену, ее обшивка была сомнительна: видно было, что в свое время ткань намокла и краска немного потекла. Хотя ткань и высохла, но условия хранения товара были нарушены. В результате, когда вы начнете ее запускать, то она может вообще не стрелять,

– добавляет Максим Несмеянов.



Покупать пиротехнику на стихийных рынках – опасно для жизни

Только на трезвую голову

В ГСЧС напоминают украинцам и о том, что запрещается использовать испорченную пиротехнику, или ту, которая имеет дефекты (трещины и другие повреждения корпуса или фитиля). Нельзя запускать петарды или фейерверки с балконов или в закрытых помещениях. Это можно делать только на расстоянии 100 метров от зданий или других объектов. Строго предостерегают в ГСЧС не использовать пиротехнику в нетрезвом состоянии.

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В основном, запускать салюты или фейерверки люди идут уже после того как услышали приветствие президента и выпили по бокалу-другому шампанского. Поэтому, если салют не выстрелил, они пытаются что-то в установке починить и выяснить – почему это такая дорогая вещь не работает. В этот момент она может взорваться и человек очень сильно пострадает. Категорически запрещается разбирать неработающую установку. А если она не сработала, не стоит к ней подходить ранее чем через 10 минут, так как существует большая вероятность запоздалого взрыва,

– рассказывает Максим Несмеянов.

Нельзя хранить пиротехнику у батарей, электрических и газовых печей. Зажигая фейерверк, спасатели советуют не наклоняться над ними, а сразу же отойти на безопасное расстояние – 30-50 метров. К пиротехнике можно подходить минимум через две минуты после окончания ее работы. А к многозарядным лучше вообще еще дольше не приближаться. Спешка в этом случае неуместна.



Перед тем, как купить пиротехнику, внимательно осмотрите ее

Сейчас на рынке появится много контрабанды, которая заходит к нам непонятно откуда. Поэтому пиротехнику, которая продается у станций метро, следует обходить десятой дорогой. Ведь там и близко речь не идет о правильных условиях хранения, и чек никто не выдаст. Соответственно, если салют не будет работать, покупатель не сможет его вернуть обратно. Ну и конечно не забываем о сертификате качества.

И главное – перед запуском салюта внимательно прочитайте инструкцию.