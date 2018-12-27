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      Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее

      10 Читати новину українською
      Украшая елку, прежде всего нужно позаботиться о безопасности детей
      Украшая елку, прежде всего нужно позаботиться о безопасности детей / 24 канал

      Ёлочка гори! От этих слов вздрагивают не только родители, чьи сообразительные ребятишки любят играть с огнем, но и спасатели. И не зря. Ведь последние годы торговую сеть заполонили пластиковые елочные украшения, которые слишком быстро загораются и хорошо горят, чего не должно быть.

      На что нужно обращать внимание, чтобы не приобрести игрушку, которая может сжечь жилье, узнал у экспертов 24 канал.

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      Дешево и некачественно

      Правильные новогодние украшения должны быть изготовлены из сырья, которое плохо загорается и быстро гаснет, – об этом скажет любой пожарный. Правда, мнения пожарных и производителей игрушек – кардинально отличаются. Первые заботятся о безопасности, вторые – о собственной прибыли, и неважно, что товар некачественный. А поскольку елочные украшения должны быть яркими и красивыми, на их "внешности" не принято экономить, зато на сырье для их изготовления – можно. Ведь, выбирая игрушку, покупатель видит только внешнюю красоту, а не материал, из которого ее изготовили.

      Если не хотите, чтобы ваша квартира сгорела – покупайте стеклянные игрушки. Они дороже, но не горят. Пластиковые, как показало наше небольшое исследование, загораются от небольшой искры, а потом пламя начинает сыпаться на пол и может поджечь ковер и всю квартиру,
      – советует исполнительный директор ВОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов.

      іграшки, ялинка, новий рік

      Перед покупкой игрушек их стоит внимательно осмотреть

      Правда, купить стеклянные елочные украшения сложнее, чем пластиковые. Если еще в прошлом году они, по крайней мере в столице, продавались едва ли не на каждом шагу, сейчас их можно найти далеко не в каждом супермаркете. А те реализаторы, которые ими раньше торговали, жалуются на высокую закупочную стоимость. Мол, покупатели ищут то, что дешевле. Но украшение, которое изготовлено из стекла и расписано мастерами вручную, априори не может мало стоить! Также стеклянные игрушки, в основном, изготавливают на крупных фабриках, где соблюдаются требований по качеству.

      Опасные вонючки

      Решив купить елочное украшение, эксперты советуют провести мини-исследование. Это можно сделать даже возле торговой палатки или прилавке магазина. Прежде всего, нужно взять игрушку, внимательно осмотреть ее и понюхать. Это касается как стеклянных, так и пластиковых изделий. Хорошее украшение не должно иметь резких неприятных химических запахов. И это очень важно, так как некачественная краска может спровоцировать у человека даже химическое отравление. Правда, приобретая украшение на улице, можно и не почувствовать запах, который раскроется только в тепле. Поэтому стоит покупать игрушки в магазинах, где проявится весь букет ароматов. Конечно, если он есть.

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      Следующий важный момент – качество. Детали, соединяющие части елочного украшения, должны надежно крепиться и быть прочными. Краска с игрушки не должна оставаться на руках или обсыпаться. Нельзя покупать игрушки, в составе которых есть свинец, ртуть или формальдегид.

      У качественного новогоднего товара есть маркировка, где указана дата производства, склад, фирма-производитель или импортер и их контактные данные.

      ялинка, новий рік

      Качество искусственных елок приятно удивило экспертов

      Эти советы касаются, в частности, дождика, гирлянд и искусственных елок. Что касается качества последних, то эксперты были приятно поражены.

      Когда их покупали, были опасения, что они очень хорошо будут гореть, как и пластиковые украшения. Однако, эти опасения не оправдались: искусственные деревца быстро загорались, но так же быстро гасли,
      – делится наблюдениями Максим Несмиянов.

      Горящие гирлянды

      Опасения у экспертов вызвало и качество гирлянд. Их выбор разнообразен, и продаются они массово. В магазинах немного дороже, на стихийных базарах, традиционно, дешевле.

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      Выбирая гирлянды, обратите внимание на наличие инструкции и маркировки, где на украинском языке должны быть указаны данные о производителе. А вот знак "СЕ" может ввести в заблуждение. Большинство покупателей думает – это свидетельство, что товар изготовлен для европейского рынка. Но стоит вспомнить, что в Европе нет таких скачков напряжения, как у нас. К примеру, у поляков напряжение может скакнуть до 230 вольт, а у нас до 300 и 400. Как следствие, некачественная конструкция может вспыхнуть. Много кто хранит старые гирлянды, провода которых обнажились и их перемотали скотчем. Такие елочные украшения очень опасны. Во-первых, конструкция легковоспламеняющаяся, во-вторых, скотч любят разматывать дети и грызть домашние животные. Это может спровоцировать беду, поэтому лучше старые гирлянды выбросить и не рисковать,
      – добавляет эксперт.

      гірлянди, пожежа

      Старые гирлянды могут вызвать не только воспоминания, но и спровоцировать пожар

      Поскольку гирлянды подключаются к электросети, выбирать их нужно тщательно. Кроме вышеуказанных советов, эксперты советуют обратить внимание на провод. Желательно, чтобы он был толстым, иначе легко порвется. Оголенный провод – это опасность. Также перед покупкой стоит поинтересоваться у продавца – последовательное или параллельное подключение имеет гирлянда. Лучше выбирать параллельное: сгорит одна лампочка, остальные будут работать. А при последовательном, если вышла из строя одна лампочка, не будет светить вся гирлянда. Не стоит покупать гирлянды с дождиком. Из-за неисправности одной лампочки может вспыхнуть легковоспламеняющийся дождик.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Декор и дом Публикации Статьи Новогодние праздники Пожар Торговля
      Источник: 24 канал
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