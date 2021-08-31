Причины таких изменений пока неизвестны. Новые обязанности Енин начнет исполнять с 7 сентября.

Читайте также Неуместное заявление, – Кулеба возмущен словами президенты Эстонии о "20 лет для вступления в ЕС"

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль 30 августа.

Кто такой Евгений Енин

Чиновник работает в дипломатических органах с 2005 года. Сначала он был третьим и вторым секретарем посольства Украины в Молдове. Эти должности занимал в течение 2005 – 2010 годов.

В 2011 году был на посту секретарей ряда стран территориального департамента МИД. В период с 2012 по 2014 годы работал советником посольства Украины в Италии. Затем стал посланником посольства Украины в Италии. С 2016 года по 2019 года Енин уже работал в Генпрокуратуре. Он занимал должность заместителя Генпрокурора.

С 15 апреля 2020 по 30 августа 2021 года был заместителем Министра иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский уполномочил Енина представлять Украину в делах против России в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву. Енин курировал дела по сбитому рейсу MH17 над Донбассом и самолету МАУ в Иране.