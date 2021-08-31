Причини таких змін наразі невідомі. Нові обов'язки Єнін почне виконувати з 7 вересня.

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Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 серпня.

Хто такий Євгеній Єнін

Чиновник працює у дипломатичних органах з 2005 року. Спочатку він був третім та другим секретарем посольства України в Молдові. Ці посади обіймав протягом 2005 – 2010 років.

У 2011 році був на посаді секретарів низки країн територіального департаменту МЗС. У період з 2012 по 2014 роки працював радником посольства України в Італії. Потім став посланником посольства України в Італії. З 2016 року по 2019 року Єнін вже працював у Генпрокуратурі. Він обіймав посаду заступника Генпрокурора.

З 15 квітня 2020 по 30 серпня 2021 року був заступником Міністра закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський уповноважив Єніна представляти Україну у справах проти Росії у Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права. Єнін курував справи щодо збитого рейсу MH17 над Донбасом і літака МАУ в Ірані.