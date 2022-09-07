Украинский народ и Зеленского номинировали на премию Сахарова
В Европейской народной партии (ЕНП) подчеркнули, что не сомневаются в том, что народ и президент Украины заслуживают премии. Об этом сообщила пресс-служба ЕНП.
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Мы не сомневаемся, что храбрый народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заслуживает получить премию Сахарова в этом году за свободу мысли. Они ежедневно продолжают защищать европейские ценности на полях сражений,
– написали в ЕНП.
В партии также выразили надежду на поддержку кандидатуры всеми политическими группами в Европейском парламенте. Такое заявление сделала член Европарламента Раса Юкнявичене, вицепредседатель крупнейшей в Европарламенте группы Европейской народной партии по иностранным делам.
ЕНП поддерживает Украину
Группа ЕНП поддерживает Украину и ее демократическое правительство с самого начала войны и настаивает на введении конкретных мер по противодействию международным преступлениям, которые совершает россия.
К примеру, группа ЕНП была одной из первых, кто призывал к эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ, а также к исключению российских банков из системы SWIFT. Впоследствии эту политику принял и ввел Европейский Союз.
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