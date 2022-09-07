Український народ та Зеленського номінували на премію Сахарова

У Європейській народні партії (ЄНП) підкреслили, що не сумніваються у тому, що народ та президент України заслуговують на премію. Про це повідомила пресслужба ЄНП.

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Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв,

– написали в ЄНП.

У партії також висловили сподівання щодо підтримки кандидатури всіма політичними групами в Європейському парламенті. Таку заяву зробила член Європарламенту Раса Юкнявічене, віцеголова найбільшої у Європарламенті групи Європейської народної партії із закордонних справ.

Зазначимо, Європейський парламент заснував премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у 1988 році. Щороку її присуджують тим, хто захищає права людини та основні свободи.

ЄНП підтримує Україну

Група ЄНП підтримує Україну та її демократичний уряд із самого початку війни та наполягає на запровадженні конкретних заходів для протидії міжнародним злочинам, які вчиняє росія.

Наприклад, група ЄНП була однією з перших, хто закликав до ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо і газ, а також до виключення російських банків із системи SWIFT. Згодом цю політику прийняв і запровадив Європейський Союз.

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