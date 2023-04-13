Епифаний опроверг лживую информацию в сети о том, что руководство Православной Церкви Украины и лично предстоятель якобы кем-то контролируются. Он подчеркнул, что такие утверждения – откровенная ложь и грязная клевета.

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Епифаний заявил, что разные кланы пытались добиться влияния на ПЦУ

"Ни один, подчеркиваю – ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви", – заявил он.

По его словам, благодаря украинскому обществу и шагам государства сегодня идет освобождение украинского православия от ига "русского мира".

Именно поэтому противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому,

– добавил предстоятель ПЦУ.

По его словам, одним из таких средств является упорная попытка представить ПЦУ заложницей или участницей партийной борьбы.

"Решительно и твердо заявляю перед всем обществом – мы не позволяли до сих пор и в дальнейшем не позволим делать этого", – сказал Епифаний.

Он добавил, что ПЦУ пытаются дискредитировать, представив ее якобы церковью "Петра Порошенко".

"Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только из-за заявлений, но самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной Церкви Украины какой-то исключительной роли, которая бы давала кому-либо основания с этими именами в таком контексте увязывать нашу Поместную церковь", – сказал предстоятель ПЦУ.

Епифаний добавил, что различные региональные кланы упорно пытались добиться влияния на ПЦУ, но потерпели неудачу.

На заявление Епифания отреагировали военные

Некоторые украинские военные уже поддержали заявление Епифания о том, что религия должна быть без политики. Один из военных, который в телеграм-канале рассказывает о битве за Бахмут, выразил поддержку Епифанию.

Он упомянул о прихожанах УПЦ МП и отметил, что за этой церковью годами стояла агентура в рясах.

Они даже не скрывали политическое влияние пророссийских партий на московский патриархат, влияние России, политиков. Агентство в рясах, как во времена СССР,

– написал военный.

Воин подчеркнул, что заявление Епифания о том, что никакие политические лидеры не будут оказывать влияния на ПЦУ, разумно, современно и важно.

"Ибо я терпеть не могу политиков, которые сегодня пиарятся на военных. И я терпеть не могу тех же политиков, которые сейчас пытаются лезть и пиариться на ПЦУ, приписывая себе роль творца нашей церкви. Потому что нашу церковь творят те, кто верят и молятся, творит культура, люди, которые сегодня сидя в окопах и подвалах Бахмута, говорят с капелланами нашей церкви", – резюмировал военный.