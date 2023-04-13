Епіфаній спростував брехливу інформацію в мережі про те, що керівництво Православної Церкви України і особисто предстоятель нібито кимось контролюються. Він наголосив, що такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп.

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Епіфаній заявив, що різні клани намагалися добитися впливу на ПЦУ

"Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви", – заявив він.

За його словами, завдяки українському суспільству та крокам держави сьогодні триває звільнення українського православ'я від ярма "русского міра".

Саме тому супротивники, як видно, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому,

– додав предстоятель ПЦУ.

За його словами, одним з таких засобів є наполегливе намагання представити ПЦУ заручницею чи учасницею партійної боротьби.

"Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього" – сказав Епіфаній.

Він додав, що ПЦУ намагаються дискредитувати, представивши її начебто церквою "Петра Порошенка".

"Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну церкву", – сказав предстоятель ПЦУ.

Епіфаній додав, що різні регіональні клани вперто намагалися добитися впливу на ПЦУ, але зазнали невдачі.

На заяву Епіфанія відреагували військові

Деякі українські військові вже підтримали заяву Епіфанія про те, що релігія повинна бути без політики. Один з військових, який в телеграм-каналі розповідає про битву за Бахмут, висловив підтримку Епіфанію.

Він згадав про парафіян УПЦ МП й зазначив, що за цією церквою роками стояла агентура в рясах.

Вони навіть не приховували політичний вплив проросійських партій на Московський патріархат, вплив Росії, політиків. Агентура в рясах, як у часи СРСР,

– написав військовий.

Воїн наголосив, що заява Епіфанія про те, що жодні політичні лідери не матимуть впливу на ПЦУ, розумна, сучасна і важлива.

"Бо я терпіти не можу політиків, які сьогодні піаряться на військових. І я терпіти не можу тих самих політиків, які зараз намагаються лізти та піаритись на ПЦУ, приписуючи собі роль творця нашої церкви. Бо нашу церкву творять ті, хто вірять і моляться, творить культура, люди, які сьогодні сидячи в окопах і підвалах Бахмута говорять з капеланами нашої церкви", – резюмував військовий.