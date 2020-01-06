Епифаний обратился к украинцам по случаю Рождества: видео

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым и Новым годом.

Глава ПЦУ подчеркнул, что эти праздники – не только напоминание о давних исторических событиях в Вифлееме, но и возможность поблагодарить Бога за все его благодеяния.

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В частности митрополит призвал прославлять рождение Сына Божия и делиться радостью в кругу своей семьи и с ближними.

Епифаний поздравил украинцев с Рождеством: смотрите видео

А также попросил помолиться и за тех, кто празднует Рождество в условиях оккупации, в плену или несправедливом заключении.

Что известно о праздновании Рождества в Украине?Украинцы в основном празднуют Рождество по юлианскому календарю – 7 января. Глава ПЦУ уже неоднократно заявлял о возможности праздновать его вместе со всем миром 25 декабря, но, по его словам, для этого нужна готовность украинских верующих.