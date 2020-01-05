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      Епифаний рассказал о своих детских заработках на Рождество и назвал любимую колядку

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      Епифаний признался, что больше всего любит колядку "Нова радість стала" / zbruc.eu

      Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний признался, что больше всего любит колядку "Нова радість стала". Мол, она очень простая и перепетая, поэтому ее знают почти все.

      Когда начинаешь петь именно эту колядку, все сразу подключаются и участвуют, рассказал Епифаний в интервью "Радио Свобода".

      Интересно: Епифаний об изменении даты Рождества: Проведем опрос, будем анализировать

      Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хороши, особенно празднование Рождества. Мы ходили вместе с друзьями, колядовали, зарабатывали деньги для того, чтобы потом что-то приобрести детское. В тот период не было таких вещей, которые есть сейчас,
      – рассказал митрополит.

      Кроме того, он сравнил празднование Рождества в настоящее время и в период его детства. В частности, в том аспекте, что сегодня детям на Рождество дарят различные подарки, игрушки, а тогда дети радовались конфетам, фруктам и тому подобное.

      Что известно о праздновании Рождества в Украине?Украинцы в основном празднуют Рождество по юлианскому календарю – 7 января. Глава ПЦУ уже неоднократно заявлял о возможности праздновать его вместе со всем миром 25 декабря, но, по его словам, для этого нужна готовность украинских верующих.

      Традиционная кутья: как правильно готовить блюдо и что стоит подать на рождественский стол
      5 января
      6066
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Традиции Рождество Епифаний Рождественские традиции
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