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      Епіфаній розповів про свої дитячі заробітки на Різдво та назвав улюблену колядку

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      Епіфаній зізнався, що найбільше любить колядку "Нова радість стала" / zbruc.eu

      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зізнався, що найбільше любить колядку "Нова радість стала". Мовляв, вона дуже проста і переспівана, тому її знають майже усі.

      Коли починаєш колядувати саме цю колядку, усі одразу підключаються і беруть участь, розповів Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      Цікаво: Епіфаній про зміну дати Різдва: Проведемо опитування, будемо аналізувати

      Я прожив все своє дитинство і юнацтво на Буковині. А на Буковині традиції доволі гарні, особливо святкування Різдва. Ми ходили разом з друзями, колядували, заробляли гроші для того, щоб потім щось придбати дитяче. У той період не було таких речей, які є зараз,
      – розповів митрополит.

      Крім того, він порівняв святкування Різдва нині та у період його дитинства. Зокрема, у тому аспекті, що сьогодні дітям на Різдво дарують різні подарунки, іграшки, а тоді діти раділи цукеркам, фруктам тощо.

      Що відомо про святкування Різдва в Україні?Українці здебільшого святкують Різдво за юліанським календарем – 7 січня. Глава ПЦУ вже неодноразово заявляв про можливість святкувати його разом з усім світом 25 грудня, але, за його словами, для цього потрібна готовність українських вірян.

      Колядки для дорослих українською мовою: найкраща підбірка
      5 січня
      12989
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Епіфаній Різдво Традиції Різдвяні традиції
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