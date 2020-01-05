Епіфаній розповів про свої дитячі заробітки на Різдво та назвав улюблену колядку

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зізнався, що найбільше любить колядку "Нова радість стала". Мовляв, вона дуже проста і переспівана, тому її знають майже усі.

Коли починаєш колядувати саме цю колядку, усі одразу підключаються і беруть участь, розповів Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Я прожив все своє дитинство і юнацтво на Буковині. А на Буковині традиції доволі гарні, особливо святкування Різдва. Ми ходили разом з друзями, колядували, заробляли гроші для того, щоб потім щось придбати дитяче. У той період не було таких речей, які є зараз,

– розповів митрополит.

Крім того, він порівняв святкування Різдва нині та у період його дитинства. Зокрема, у тому аспекті, що сьогодні дітям на Різдво дарують різні подарунки, іграшки, а тоді діти раділи цукеркам, фруктам тощо.

Що відомо про святкування Різдва в Україні?Українці здебільшого святкують Різдво за юліанським календарем – 7 січня. Глава ПЦУ вже неодноразово заявляв про можливість святкувати його разом з усім світом 25 грудня, але, за його словами, для цього потрібна готовність українських вірян.