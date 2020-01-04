16:22
4 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Лєнка "Зоркий Глаз" і українські ракети. Шамана в президенти
      Вєсті Кремля
      20:43, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Секрет Іллі Киви. Гімн праці чиновників у Харкові
      Вєсті.UA
      14:28, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Епіфаній про зміну дати Різдва: Проведемо опитування, будемо аналізувати

      153 Читать новость на русском
      ПЦУ проведе опитування щодо перенесення дати Різдва / Getty images

      Питання реформи календаря є досить складним, оскільки українці до цього не зовсім готові. Рішення було б легше ухвалити, якби була повністю об’єднана Українська православна церква.

      Наразі ж у цьому питанні є великий супротив, про це сказав глава православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

      Знайте більше: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

      Митрополит зазначив, що український народ поки що не є готовим до календарної реформи.

      Якщо ми будемо мати вже повністю українську об’єднану православну церкву, коли всі українці православні об’єднаються, усі православні помісні церкви, тоді буде легше буде ухвалити відповідне рішення,
      – пояснив він.

      Епіфаній зазначив, що загалом церква не проти зміни календарної системи, але це "не на часі".

      "Потрібно провести велику просвітницьку роботу. І зараз в єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, який відсоток проти. Будемо аналізувати, будемо працювати. І в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішене позитивно", – пояснив глава ПЦУ.

      Митрополит додав, що зараз "це питання може розділити", тому ставити його на порядок денний "об’єднана церква не має права".

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній також заявляв, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства. Він також припустив, що Московський патріархат використовуватиме цю ситуацію у своїх інтересах.

      Де найбільше хочуть святкувати Різдво 25 грудня: опитування

      Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують.

      В інших регіонах більшість опитаних проти перенесення:

      • у Центрі 23% – за і 66% – проти;
      • на Півдні – 15% і 74% відповідно;
      • на Сході – 14% і 74%.

      Що цікаво, дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку.

       

      ПЦУ
      Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / Інфографіка 24 каналу

      Вибух у клубі на Тернопільщині: поліція відкрила справу
      сьогодні
      4299
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новорічні свята Православна церква України Різдво Релігія Епіфаній Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:30 Чим запам'ятався політичний 2019 рік
      Антон Голобородько 93
      сьогодні , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 1628
      сьогодні , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 3524
      сьогодні , 07:40 В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
      Анна Запотоцька 705
      сьогодні , 01:00 Це був постапокаліпсис: вражаюча розповідь "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 3205
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук