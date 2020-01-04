Епіфаній про зміну дати Різдва: Проведемо опитування, будемо аналізувати

Питання реформи календаря є досить складним, оскільки українці до цього не зовсім готові. Рішення було б легше ухвалити, якби була повністю об’єднана Українська православна церква.

Наразі ж у цьому питанні є великий супротив, про це сказав глава православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Знайте більше: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

Митрополит зазначив, що український народ поки що не є готовим до календарної реформи.

Якщо ми будемо мати вже повністю українську об’єднану православну церкву, коли всі українці православні об’єднаються, усі православні помісні церкви, тоді буде легше буде ухвалити відповідне рішення,

– пояснив він.

Епіфаній зазначив, що загалом церква не проти зміни календарної системи, але це "не на часі".

"Потрібно провести велику просвітницьку роботу. І зараз в єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, який відсоток проти. Будемо аналізувати, будемо працювати. І в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішене позитивно", – пояснив глава ПЦУ.

Митрополит додав, що зараз "це питання може розділити", тому ставити його на порядок денний "об’єднана церква не має права".

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній також заявляв, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства. Він також припустив, що Московський патріархат використовуватиме цю ситуацію у своїх інтересах.

Де найбільше хочуть святкувати Різдво 25 грудня: опитування

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують.

В інших регіонах більшість опитаних проти перенесення:

у Центрі 23% – за і 66% – проти;

на Півдні – 15% і 74% відповідно;

на Сході – 14% і 74%.

Що цікаво, дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку.



Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / Інфографіка 24 каналу