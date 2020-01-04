Епифаний об изменении даты Рождества: Проведем опрос, будем анализировать

Вопрос реформы календаря является достаточно сложным, поскольку украинцы к этому не совсем готовы. Решение было бы легче принять, если бы была полностью объединенная Украинская православная церковь.

Пока что в этом вопросе большое сопротивление, об этом сказал глава православной церкви Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".

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Митрополит отметил, что украинский народ пока не готов до календарной реформы.

Если мы будем иметь уже полностью украинскую объединенную православную церковь, когда все украинцы православные объединятся, все православные поместные церкви, тогда будет легче принять соответствующее решение,

– пояснил он.

Епифаний отметил, что в целом церковь не против изменения календарной системы, но это "не ко времени".

"Нужно провести большую просветительскую работу. И сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, какой процент против. Будем анализировать, будем работать. И в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно", – пояснил глава ПЦУ.

Митрополит добавил, что сейчас "этот вопрос может разделить", поэтому ставить его на повестку дня "объединенная церковь не имеет права".

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний также заявлял, что ПЦУ не прочь изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества. Он также предположил, что Московский патриархат будет использовать эту ситуацию в своих интересах.

Где больше всего хотят праздновать Рождество 25 декабря: опрос

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают.

В других регионах большинство опрошенных против переноса:

в Центре 23% – за и 66% – против;

на Юге – 15% и 74% соответственно;

на Востоке – 14% и 74%.

Что интересно, немного больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.



Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографика 24 канала