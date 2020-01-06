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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Епіфаній звернувся до українців з нагоди Різдва: відео

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      Митрополит Епіфаній / Скріншот з відео

      Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з Різдвом Христовим та Новим роком.

      Глава ПЦУ наголосив, що ці свята – не лише нагадування про давні історичні події у Вифлеємі, а й нагода подякувати Господу за всі його благодіяння.

      Цікаво! Епіфаній розповів про свої дитячі заробітки на Різдво та назвав улюблену колядку

      Зокрема митрополит закликав прославляти народження Сина Божого та ділитися радістю у колі своєї родини та з ближніми.

      Епіфаній привітав українців з Різдвом: дивіться відео

      А також попросив помолитися й за тих, хто святкує Різдво в умовах окупації, у полоні чи несправедливому ув'язненні.

      Що відомо про святкування Різдва в Україні?Українці здебільшого святкують Різдво за юліанським календарем – 7 січня. Глава ПЦУ вже неодноразово заявляв про можливість святкувати його разом з усім світом 25 грудня, але, за його словами, для цього потрібна готовність українських вірян.

      12 страв на Святвечір
      сьогодні
      18036
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Різдво Релігія Епіфаній Православна церква України
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