Епіфаній звернувся до українців з нагоди Різдва: відео

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з Різдвом Христовим та Новим роком.

Глава ПЦУ наголосив, що ці свята – не лише нагадування про давні історичні події у Вифлеємі, а й нагода подякувати Господу за всі його благодіяння.

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Зокрема митрополит закликав прославляти народження Сина Божого та ділитися радістю у колі своєї родини та з ближніми.

Епіфаній привітав українців з Різдвом: дивіться відео

А також попросив помолитися й за тих, хто святкує Різдво в умовах окупації, у полоні чи несправедливому ув'язненні.

Що відомо про святкування Різдва в Україні?Українці здебільшого святкують Різдво за юліанським календарем – 7 січня. Глава ПЦУ вже неодноразово заявляв про можливість святкувати його разом з усім світом 25 грудня, але, за його словами, для цього потрібна готовність українських вірян.