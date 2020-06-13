Украинская делегация совершила визит во Францию. Там, в частности, председатель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонном визит французского президента в Украину.

Во время встречи стороны также обсудили минские и нормандские переговоры, а также сотрудничество Украины и Франции, сообщает Офис Президента Украины.

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В контексте предстоящего визита Эммануэля Макрона в Украину Ермак и Бонн обсудили его подготовку. Такой визит должен состояться до конца 2020 года.

Андрей Ермак также рассказал о том, как проходят минские переговоры. В частности о перезагрузке украинской делегации и выполнении соглашений, достигнутых на нормандской встрече в декабре 2019 году в Париже.

Это должно открыть возможность для проведения нового саммита нормандской четверки в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в этом формате,

– подчеркнул глава ОПУ.

Впоследствии они оба подробно обсудили план выполнения парижских договоренностей. Андрей Ермак и Эммануэль Бонн сошлись во мнении, что новый саммит нормандской четверки стоит провести как можно быстрее.

Предыдущие встречи Зеленского и Макрона: коротко

Впервые Эммануэль Макрона и Владимир Зеленский провели встречу в апреле 2019 – еще до того, как последний стал президентом Украины. Тогда Макрона пригласил к себе двух основных кандидатов – Зеленского и Петра Порошенко.

Вторая встреча состоялась уже после избрания нового президента Украины. Владимир Зеленский в июне 2019 снова полетел в Париж.

Встречались президенты и третий раз – в декабре 2019 года. Правда, это было именно на саммите нормандской четверки, где кроме них двоих также были Ангела Меркель и Владимир Путин.