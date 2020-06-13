Українська делегація здійснила візит до Франції. Там, зокрема, голова Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з радником Еммануеля Макрона Еммануелем Бонном візит французького президента до України.

Під час зустрічі сторони також обговорили мінські й нормандські переговори, а також співпрацю України й Франції, повідомляє Офіс Президента України.

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У контексті майбутнього візиту Еммануеля Макрона до України Єрмак і Бонн обговорили його підготовку. Такий візит має відбутися до кінця 2020 року.

Андрій Єрмак також розповів про те, як проходять мінські переговори. Зокрема про перезавантаження української делегації і виконання угод, досягнутих на нормандській зустрічі в грудні 2019 року в Парижі.

Це має відкрити можливість для проведення нового саміту нормандської четвірки в Берліні. Ми високо цінуємо зусилля з посередництва Франції і Німеччини як наших партнерів у цьому форматі,

– наголосив голова ОПУ.

Згодом вони обоє детально обговорили план виконання паризьких домовленостей. Андрій Єрмак й Еммануель Бонн зійшлися на думці, що новий саміт нормандської четвірки має відбутися якнайшвидше.

Попередні зустрічі Зеленського й Макрона: коротко

Вперше Еммануель Макрон і Володимир Зеленський провели зустріч у квітні 2019 року – ще до того, як останній став президентом України. Тоді Макрон запросив до себе двох основних кандидатів – Зеленського й Петра Порошенка.

Друга зустріч відбулася вже після обрання нового президента України. Володимир Зеленський у червні 2019 року знову полетів до Парижа.

Зустрічалися президенти й втретє – у грудні 2019 року. Щоправда, це було саме на саміті нормандської четвірки, де крім них двох, також були Ангела Меркель і Володимир Путін.