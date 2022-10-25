Он написал: "Скоро будут хорошие новости" и оставил значок "Статуи Свободы". Вероятно, речь идет о военной помощи Украине от США. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.
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Я думаю, что это некий очередной транш военно-технической помощи, который мы ожидаем в ближайшее время. Там может быть что угодно – от ATACMS до поставки обычных снарядов, ракет и так далее,
– считает Попович.
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Как США помогают Украине: последние новости
- Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи в Украине. В общей сложности США выделит на новый пакет 725 миллионов долларов.
- Впоследствии там заговорили о новом крупном пакете финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов долларов. Этой суммы должно было хватить на весь следующий год.
- Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию президента Джо Байдена ускорить военную помощь Украине. В частности, политик предлагает предоставить Украине дополнительную противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и гуманитарную и экономическую поддержку после ракетных ударов России по объектам украинской энергетической инфраструктуры.