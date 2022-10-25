Він написав: "Скоро будуть хороші новини" і доповнив повідомлення значком "Статуї Свободи". Ймовірно, мовиться про військову допомогу Україні від США. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

Варте уваги Підтримка України залишиться непорушною незалежно від виборів до Конгресу, – Держдеп США

Я думаю, що це якийсь черговий транш військово-технічної допомоги, який ми очікуємо найближчим часом. Там може бути будь-що – від ATACMS до постачання звичайних снарядів, ракет і так далі,

– вважає Попович.

Теж цікаво – Новий ешелон військової техніки росіян прямує у бік України: дивіться відео

Як США допомагають Україні: останні новини