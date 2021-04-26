Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что война на Донбассе не должна "замораживаться". Впрочем, он не исключает именно такой вариант развития событий.

По его словам, это не поддерживает украинская сторона, хотя такой сценарий имеет определенные шансы на воплощение. Поэтому он надеется на окончательное завершение конфликта.

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Он отметил, что "украинская сторона точно не намерена идти в этом направлении". Впрочем, не все так однозначно.

Или исключаю я сценарий замороженного конфликта – нет, не исключаю. Но я его бы очень не хотел,

– отметил Ермак.

Он также прокомментировал изменение в темпе переговоров после того, как их начал регулировать с российской стороны Дмитрий Козак. Политик. Ермак напомнил, что российский чиновник прежде всего занимался вопросами, связанными с обменом военнопленных. "Поэтому у меня никогда не было никаких иллюзий", – пояснил он.

Об интеграции Донбасса

Глава ОП отметил, что восстанавливать экономические отношения на территории оккупированного Донбасса без решения вопросов безопасности невозможно.

"Касательно экономики, то одним из наших предложений в кластерах является создание свободной экономической зоны", – добавил Ермак.

Справка. Свободная экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности, пояснили в ОП. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия.