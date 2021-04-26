Надо искать другие способы урегулирования, – Пионтковский о расширении нормандского формата
Владимир Зеленский предлагает включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Однако такой процесс не выгоден и изменение состава может не решить проблемы.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США. Он считает, что минский формат вообще надо завершать, поскольку Москва не собирается выполнять базовые договоренности.
О чем речь К нормандскому формату должны присоединиться США, Великобритания и Канада, – Зеленский
Могут ли США войти в нормандский формат
По его мнению – это спорный вопрос. Он считает, что Зеленскому нужно привлечь к процессу урегулирования более дружественные страны, чем Канада или Великобритания. В конце концов, публицист считает, что идея их пригласить – правильная. Впрочем, важно не только это, но и содержание переговоров.
О переговорах с Россией
Он напомнил, что все сводится к тому, что Москва фактически пытается признать в украинском правовом поле свою военно-террористическую группировку и заставить Украину изменить Конституцию.
Тем самым, как он отметил, на глазах всего мира, они не выполняют базовые положения минского формата – прекращение огня и вывод российских войск с украинской территории.
Пора признать, что эти договоренности вообще не работают и в этом виновата Россия. Поэтому надо искать другие способы урегулирования. Единственное, чем может помочь мировое сообщество – прекратить кровопролитие,
– отметил Пионтковский.
Он также добавил, что Владимир Путин не собирается разговаривать с Украиной об оккупации Крыма и Донбасса. Поэтому, "говорить с Путиным не о чем".
Пионтковский о расширении нормандского формата: смотрите видео
Что известно о форматах переговоров с Россией
- Сейчас мирные переговоры Украины и России проходят в 2 форматах – минском и нормандском.
- Минский является регулярным процессом и предполагает участие 2 сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ. Нормандский – переговоры глав государств 4 стран: Украины, России, Германии и Франции.
- Однако за 7 лет войны ни один из форматов не является действенным из-за неготовности российской стороны к сотрудничеству.
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