Владимир Зеленский предлагает включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Однако такой процесс не выгоден и изменение состава может не решить проблемы.

Такое мнение высказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США. Он считает, что минский формат вообще надо завершать, поскольку Москва не собирается выполнять базовые договоренности.

О чем речь К нормандскому формату должны присоединиться США, Великобритания и Канада, – Зеленский

Могут ли США войти в нормандский формат

По его мнению – это спорный вопрос. Он считает, что Зеленскому нужно привлечь к процессу урегулирования более дружественные страны, чем Канада или Великобритания. В конце концов, публицист считает, что идея их пригласить – правильная. Впрочем, важно не только это, но и содержание переговоров.

О переговорах с Россией

Он напомнил, что все сводится к тому, что Москва фактически пытается признать в украинском правовом поле свою военно-террористическую группировку и заставить Украину изменить Конституцию.

Тем самым, как он отметил, на глазах всего мира, они не выполняют базовые положения минского формата – прекращение огня и вывод российских войск с украинской территории.

Пора признать, что эти договоренности вообще не работают и в этом виновата Россия. Поэтому надо искать другие способы урегулирования. Единственное, чем может помочь мировое сообщество – прекратить кровопролитие,

– отметил Пионтковский.

Он также добавил, что Владимир Путин не собирается разговаривать с Украиной об оккупации Крыма и Донбасса. Поэтому, "говорить с Путиным не о чем".

Пионтковский о расширении нормандского формата: смотрите видео

Что известно о форматах переговоров с Россией