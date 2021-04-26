Володимир Зеленський пропонує включити в нормандський формат США, Велику Британію й Канаду. Однак такий процес не вигідний і зміна складу може не розв'язати проблеми.

Таку думку висловив Андрій Піонтковський – російський публіцист зі Сполучених Штатів. Він вважає, що мінський формат взагалі треба завершувати, оскільки Москва не збирається виконувати базові домовленості.

Про що мова До нормандського формату повинні приєднатися США, Британія і Канада, – Зеленський

Чи можуть США увійти в нормандський формат

На його думку – це суперечливе питання. Він вважає, що Зеленському потрібно залучити до процесу врегулювання більш дружні країни, ніж Канада чи Велика Британія. Зрештою, публіцист вважає, що ідея їх запросити – правильна. Втім, важливо не лише це, а і зміст перемовин.

Про перемовини з Росією

Він нагадав, що все зводиться до того, що Москва фактично намагається визнати в українському правовому полі своє військово-терористиче угрупування і змусити Україну змінити Конституцію.

Тим самим, як він наголосив, на очах усього світу, вони не виконують базові положення мінського формату – припинення вогню та вивід російських військ з української території.

Пора визнати, що ці домовленості взагалі не працюють і в цьому винна Росія. Тож треба шукати інші способи врегулювання. Єдиним, чим може допомогти світова спільнота – припинити кровопролиття,

– зазначив Піонтковський.

Він також додав, що Володимир Путін не збирається розмовляти з Україною про окупацію Криму та Донбасу. Тож, "говорити з Путіним немає про що".

Піонтковський про розширення нормандського формату: дивіться відео

Що відомо про формати переговорів з Росією