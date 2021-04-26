Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що війна на Донбасі не має "заморожуватись". Втім, він не виключає саме такий варіант розвитку подій.

За його словами, це не підтримує українська сторона, хоча такий сценарій має певні шанси на втілення. Тож він сподівається на остаточне завершення конфлікту.

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Він зазначив, "українська сторона точно не має наміру йти у цьому напрямку". Втім, не все так однозначно.

Чи виключаю я сценарій замороженого конфлікту – ні, не виключаю. Але я його б дуже не хотів,

– наголосив Єрмак.

Він також прокоментував зміну в темпі переговорів після того, як їх почав регулювати з російської сторони Дмитро Козак. Політик. Єрмак нагадав, що російський посадовець насамперед займався питаннями, пов'язаними з обміном військовополонених. "Тому у мене ніколи не було ніяких ілюзій", – пояснив він.

Про інтеграцію Донбасу

Очільник ОП наголосив, що відновлювати економічні відносини на території окупованого Донбасу без розв'язання питань безпеки неможливо.

"Щодо економіки, то однією із наших пропозицій у кластерах є створення вільної економічної зони", – додав Єрмак.