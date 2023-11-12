Об этом глава Офиса Президента сказал в интервью с Наталией Мосейчук. Он подчеркнул, что такие высказывания несправедливы, информирует 24 Канал.
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Что сказал Ермак о своей семье
Андрей Ермак подчеркнул, что в настоящее время в информационном пространстве никто ничего положительного о его семье не говорит. В частности, о его брате и отце, связывавшемся со скандалами.
Я не могу их оградить от того, что они читают, видят, но они сильные люди. К сожалению, так случилось, им не повезло, что их сын в политике, поэтому это часть этой жизни,
– сказал он.
В то же время глава ОП подчеркнул, что о военной деятельности брата Ермака, до Буданова никто не говорил. В то же время сам он отказался комментировать службу брата на фронте, сказав, что об этом могут говорить только его собратья.
"Но это же не справедливо. Ибо многие из тех, кто его так много обливал грязью, я не уверен, что были на фронте в первые дни или месяцы (полномасштабной войны – 24 Канал). И воевали так, как он воевал", – подчеркнул Ермак.
Он подчеркнул, что в любом случае нужно знать правду. Ведь он хочет жить в Украине и, по его словам, для него очень важно, что думают люди о нем и семье. Чтобы он мог идти по улице и смотреть украинцам в глаза.
Это мое внутреннее отношение к этому. Поэтому я скажу, я не считаю себя каким-нибудь героем, но и точно на антигероем,
– рассказал глава ОП.
Он также отметил, что для него важно, чтобы он мог сам с собой быть в понимании. Ведь до прихода в политику он был тем человеком, который всегда мог сам за себя постоять.