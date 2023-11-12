Про це глава Офісу Президента сказав в інтерв'ю з Наталією Мосейчук. Він наголосив, що такі висловлювання не є справедливими, інформує 24 Канал.

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Що сказав Єрмак про свою родину

Андрій Єрмак наголосив, що наразі в інформаційному просторі ніхто нічого позитивного про його родину не говорять. Зокрема, про його брата і батька, який пов'язували зі скандалами.

Я не можу їх захистити від того, що вони читають, бачать, але вони сильні люди. На жаль, так сталося, їм не пощастило, що їхній син у політиці, тому це частина цього життя,

– сказав він.

Водночас глава ОП наголосив, що про військову діяльність брата Єрмака, до Буданова ніхто не говорив. Водночас сам він відмовився коментувати службу брата на фронті, сказавши, що про це можуть говорити лише його побратими.

Довідка! Начальник ГУР МО Кирило Буданов в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що брат Андрія Єрмака – Денис брав участь в обороні Києва як снайпер. Зокрема, він пішов у лави української армії добровольцем і з гвинтівкою обороняв столицю нашої держави.

"Але це ж не справедливо, тому що багато з тих, хто його так багато обливав брудом, я не впевнений, що вони були на фронті в перші дні чи місяці (повномасштабної війни – 24 Канал). І воювали так, як він воював", – наголосив Єрмак.

Він підкреслив, що в кожному випадку треба знати правду. Адже він хоче жити в Україні й, за його словами, для нього дуже важливо, що думають люди про нього й родину. Щоби він міг іти вулицею і дивитися українцям в очі.

Це моє внутрішнє ставлення до цього. Тому я скажу, я не вважаю себе якимось там героєм, але й точно на антигероєм,

– розповів глава ОП.

Він також зазначив, що для нього важливо, щоби він міг сам з собою бути в порозумінні. Адже до приходу в політику він був тією людиною, яка завжди могла сама за себе постояти.