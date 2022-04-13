Глава Офиса Президента отметил, что нам нужна программа, подобная ленд-лизу, чтобы получить более тяжелое оружие.

Заметьте Оружия будет больше, – Ермак говорит, что ЕС ускорился, но этого мало

Кроме того, Ермак поблагодарил президента США Джозефа Байдена за оценку преступлений России.

Настоящий лидер говорит правду. Спасибо президенту США за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, что стоят за ними в Кремле,

– написал политик.

США готовят новую военную помощь

СМИ пишут, что Байден вскоре объявит о выделении Украине еще 750 миллионов долларов на военные нужды. Чтобы украинская армия быстрее получила вооружение, сделают это специальным решением.

Кстати – Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в Украине: