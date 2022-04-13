Глава Офісу Президента зазначив, що нам потрібна програма, подібна до ленд-лізу, аби отримати важчу зброю.

Зауважте Зброї буде більше, – Єрмак каже, що ЄС пришвидшився, але цього мало

Крім того, Єрмак подякував президенту США Джозефу Байдену за оцінку злочинів Росії.

Справжній лідер каже правду. Спасибі президенту США за чітке пояснення характеру звірств, які росіяни вчиняють в Україні, та причин, що стоять за ними у Кремлі,

– написав політик.

США готують нову військову допомогу

ЗМІ пишуть, що Байден невдовзі оголосить про виділення Україні ще 750 мільйонів доларів на військові потреби. Щоб українська армія швидше отримала озброєння, зроблять це спеціальним рішенням.