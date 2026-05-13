Андрей Ермак прибыл в ВАКС: ему будут избирать меру пресечения
- Андрей Ермак прибыл в ВАКС для избрания меры пресечения по делу о возможном отмывании 460 миллионов гривен.
- САП настаивает на содержании под стражей или залоге в размере 180 миллионов гривен, тогда как Ермак отрицает все подозрения.
Днем 13 мая начинается второй день судебного заседания по делу Андрея Ермака. Известно, что первая часть по ходатайству сторон будет закрытой.
Об этом информирует hromadske и "РБК-Украина".
Ермак прибыл в ВАКС: что известно?
Андрей Ермак прибыл на заседание ВАКС, где продолжат рассмотрение избрания ему меры пресечения. Вчера суд успел заслушать только сторону обвинения.
В САП ранее заявляли, что прокуроры будут настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 180 миллионов гривен.
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отрицает все выдвинутые против него подозрения и считает их необоснованными.
Суд будет рассматривать дело о возможном отмывании около 460 миллионов гривен, которые, по версии следствия, могут быть связаны с элитным строительством в пригороде Киева в Козине. Рассмотрение дела продолжается.
В комментарии журналистам Новини.LIVE Ермак сообщил, что частично ознакомился с материалами дела. Он отметил, что для полной обработки всех томов дела нужно значительно больше времени, чем есть в распоряжении стороны на данный момент.
На вопрос, сколько времени необходимо, чтобы проработать все тома, Андрей Ермак ответил: "Больше, чем мы имеем... Мы работаем в тех условиях, которые есть".
Важно! В комментарии 24 Канала представитель ОП Михаил Подоляк отметил, что именно так должно работать законодательство в демократической стране. Спикер напомнил слова президента – неприкасаемых нет, и каждый должен отвечать за свой участок работы. Он отметил, что детали расследования пока не могут быть публичными – все должен решить суд, впрочем политическая ответственность – это отдельное дело.
Какие детали дела Ермака?
Вечером 11 мая НАБУ и САП опубликовали пленки в отношении Андрея Ермака. Из записей становится известно о существовании организованной преступной группы, которая причастна к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.
Дело квалифицируют по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Известно, что кооператив "Династия" строил четыре частных имения на земельных участках общества. Чтобы скрыть владельцев комплексов их было названо R4, R3, R2, а также R1. Пятую резиденцию называли R0, она была для общего пользования – со спа, бассейном и спортивным залом.
На строительство только одного имения расходы составляли около 2 миллионов долларов США.
Финансирование и строительство началось еще в 2021 году, однако после начала полномасштабной войны в 2022 году – работы на объектах значительно ускорились. Рабочие работали в несколько смен с самого утра и до позднего вечера.
Уже 12 мая Андрею Ермаку вручили подозрение в причастности к легализации 460 миллионов гривен, однако его адвокат Игорь Фомин с таким решением не согласен и считает обвинение "безосновательным".
Вечером 12 мая Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения по делу "Династия", впрочем, меру пресечения таки не избрали из-за значительного количества материалов по делу.