Андрей Ермак прибыл в ВАКС: ему будут избирать меру пресечения

Днем 13 мая начинается второй день судебного заседания по делу Андрея Ермака. Известно, что первая часть по ходатайству сторон будет закрытой.

Об этом информирует hromadske и "РБК-Украина".

Смотрите также В ЕС отреагировали на объявление подозрения экс-руководителю ОПУ Ермаку

Ермак прибыл в ВАКС: что известно?

Андрей Ермак прибыл на заседание ВАКС, где продолжат рассмотрение избрания ему меры пресечения. Вчера суд успел заслушать только сторону обвинения.

Ермак прибыл в суд: смотрите видео hromadske

В САП ранее заявляли, что прокуроры будут настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 180 миллионов гривен.

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отрицает все выдвинутые против него подозрения и считает их необоснованными.

Суд будет рассматривать дело о возможном отмывании около 460 миллионов гривен, которые, по версии следствия, могут быть связаны с элитным строительством в пригороде Киева в Козине. Рассмотрение дела продолжается.

Ермак на заседании ВАКС: смотрите видео

В комментарии журналистам Новини.LIVE Ермак сообщил, что частично ознакомился с материалами дела. Он отметил, что для полной обработки всех томов дела нужно значительно больше времени, чем есть в распоряжении стороны на данный момент.

На вопрос, сколько времени необходимо, чтобы проработать все тома, Андрей Ермак ответил: "Больше, чем мы имеем... Мы работаем в тех условиях, которые есть".

Важно! В комментарии 24 Канала представитель ОП Михаил Подоляк отметил, что именно так должно работать законодательство в демократической стране. Спикер напомнил слова президента – неприкасаемых нет, и каждый должен отвечать за свой участок работы. Он отметил, что детали расследования пока не могут быть публичными – все должен решить суд, впрочем политическая ответственность – это отдельное дело.

Какие детали дела Ермака?

Вечером 11 мая НАБУ и САП опубликовали пленки в отношении Андрея Ермака. Из записей становится известно о существовании организованной преступной группы, которая причастна к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Дело квалифицируют по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Известно, что кооператив "Династия" строил четыре частных имения на земельных участках общества. Чтобы скрыть владельцев комплексов их было названо R4, R3, R2, а также R1. Пятую резиденцию называли R0, она была для общего пользования – со спа, бассейном и спортивным залом.

На строительство только одного имения расходы составляли около 2 миллионов долларов США.

Финансирование и строительство началось еще в 2021 году, однако после начала полномасштабной войны в 2022 году – работы на объектах значительно ускорились. Рабочие работали в несколько смен с самого утра и до позднего вечера.

Уже 12 мая Андрею Ермаку вручили подозрение в причастности к легализации 460 миллионов гривен, однако его адвокат Игорь Фомин с таким решением не согласен и считает обвинение "безосновательным".

Вечером 12 мая Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения по делу "Династия", впрочем, меру пресечения таки не избрали из-за значительного количества материалов по делу.