После вручения подозрения он коротко пообщался с журналистами. Об этом пишет "РБК-Украина".

Что сказал Ермак в суде?

Перед началом судебного заседания Ермак коротко ответил на вопросы журналистов относительно своего состояния после вручения подозрения.

Также экс-глава ОПУ заявил, что ожидает "справедливого суда", а все подробные комментарии пообещал предоставить уже после завершения заседания.

Журналисты также спросили Ермака об информации, которая распространяется в медиа и соцсетях, о его возможном влиянии на решения в Офисе президента после увольнения. В ответ он заявил, что "не комментирует вбросы медийных кампаний".

Кроме того, Ермак не ответил на вопрос о том, имеет ли средства для внесения возможного залога.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нескольким фигурантам дела "Династия", которая касается легализации имущества на более 460 миллионов гривен.

В САП заявили, что будут просить для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 180 миллионов гривен.

В чем его подозревают?

Андрей Ермак получил подозрение в рамках резонансного дела "Династия", которое расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Следствие касается легализации имущества на более 460 миллионов гривен через строительство элитного коттеджного городка в Козин в районе Конча-Заспы.

Следователи считают, что к схеме могли быть причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, а также неназванный экс-руководитель Офиса президента. В материалах дела также фигурируют эпизоды о строительстве коттеджного городка на участках в районе Конча-Заспы и использование подконтрольных структур для "прокачки" средств через так называемую финансовую "прачечную".

По данным следствия, часть денег могла происходить из коррупционных схем, связанных с госкомпанией "Энергоатом". Правоохранители утверждают, что через эти механизмы могли легализовать десятки миллионов долларов, в частности около 9 миллионов в наличном эквиваленте.

Основанием для подозрения стали материалы, собранные во время негласных следственных действий, в частности аудио- и видеозаписи, которые в медиа называют "пленками Миндича". Журналисты также фиксировали контакт Ермака с силовиками 11 мая, а впоследствии сообщалось об обыске в его доме на улице Шелковичной в Киеве.

Сам Ермак и его защита отрицают выдвинутые обвинения и заявляют об отсутствии прямых доказательств его участия в схеме. В частности, они отмечают, что на обнародованных записях нет голоса Ермака, а идентификация фигурантов под псевдонимами вроде "Хирург" или "Али-Баба" не доказана.

Дело квалифицировано по статье о легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах или организованной группой. Она предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.