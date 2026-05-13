Про це інформує hromadske та "РБК-Україна".

Єрмак прибув до ВАКС: що відомо?

Андрій Єрмак прибув на засідання ВАКС, де продовжать розгляд обрання йому запобіжного заходу. Вчора суд встиг заслухати лише сторону обвинувачення.

У САП раніше заявляли, що прокурори наполягатимуть на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою або застави в розмірі 180 мільйонів гривень.

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заперечує усі висунуті проти нього підозри і вважає їх необґрунтованими.

Суд розглядатиме справу щодо можливого відмивання близько 460 мільйонів гривень, які, за версією слідства, можуть бути пов'язані із елітним будівництвом у передмісті Києва в Козині. Розгляд справи триває.

