Ермак вызвался присоединиться к адвокатской команде и оспаривать дисквалификацию Гераскевича
- Андрей Ермак присоединился к адвокатской команде для обжалования дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпийских игр-2026.
- По этому поводу высказались ветеран и адвокат Маси Найем, а также нардеп Ярослав Железняк.
Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак согласился присоединиться к команде адвокатов, которые будут оспаривать решение о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпийских игр-2026.
Соответствующее заявление в эфире "Эспрессо" сделал ветеран и основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем. Именно он перед этим выступил с призывом к юристам "кооперироваться" для такой задачи.
Актуально Шанс на участие Гераскевича в Олимпиаде еще есть: суд объявит решение в пятницу, 13 февраля
Как Найем высказался об участии Ермака в обжаловании решения МОК?
Сначала Найем в разговоре лишь вскользь упомянул об "одном новоиспеченном адвокате", который недавно восстановил свое свидетельство. Имя этого человека он называть отказался, объяснив, что тот сам решит, когда и захочет ли объявить об этом публично.
Лишь после прямого уточняющего вопроса, идет ли речь именно об Андрее Ермаке, Найем подтвердил, что это именно он.
Он сказал, что у него есть экспертиза. Возможно, она и есть – я на самом деле не следил за его адвокатской деятельностью,
– добавил Маси Найем.
Отдельно стоит упомянуть, что после дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпийских игр из-за скандала со "шлемом памяти" именно Мустафа Найем публично предложил Владиславу сотрудничество для совместного обжалования решения в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
Позже нардеп Ярослав Железняк, который лично пообщался с Найемом, уточнил, что Ермак действительно предложил ему свою помощь. В то же время нардеп выразил сомнения относительно того, действительно ли Маси Найем будет сотрудничать с экс-главой ОП после предыдущих скандалов.
Найем не говорил, что Владислав согласовал Андрея Ермака своим адвокатом,
– добавил Железняк.
Отметим, что после отставки в ноябре 2025 Ермак заявлял о намерении уйти на фронт, однако этого так и не произошло. Уже в январе 2026 года стало известно, что он восстановил право на адвокатскую деятельность.
Председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец в интервью 24 Каналу отметила, что такое быстрое возвращение к адвокатской практике может быть попыткой обеспечить себе дополнительную защиту в случае возможных будущих юридических преследований или уголовных дел.
Как весь мир, а также сам Гераскевич отреагировали на решение о дисквалификации украинца?
Международный олимпийский комитет отстранил спортсмена от соревнований буквально за считанные минуты до первого заезда из-за отказа снять "шлем памяти" – шлем с изображениями более 20 украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии. Это стало знаком чествования погибших, но МОК трактовал его как нарушение правил самовыражения атлетов.
Гераскевич публично указал на двойные стандарты МОК, ведь на Играх фиксировались многочисленные случаи использования российских флагов (на трибунах, на шлеме итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера и т.д.), но никаких санкций за это не применяли.
Он выразил президенту МОК Кирсти Ковентри беспокойство относительно такой избирательности в применении правил, которая, по его мнению, играет на руку российской пропаганде.
Решение МОК вызвало волну поддержки Гераскевича как среди украинских, так и среди иностранных спортсменов, тренеров, политиков и общественности. Многие осудили организацию за несправедливость и цинизм. Сам скелетонист планирует оспаривать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.