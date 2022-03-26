Ермак призвал обрезать возможности "серого" и "черного" импорта в Россию через страны ОДКБ

Украина просит международное сообщество усилить режим санкций в отношении России. В частности, призывает обрезать возможности "серого" и "черного" импорта в государство-агрессор.

О дальнейших санкциях в отношении России 26 марта во время своего выступления на Atlantic Council заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Ермак о блокировании "серого" и "черного" импорта в Россию

Глава ОП призвал мир к усилению режима санкций против государства-агрессора и к их неукоснительному соблюдению. А также к внедрению механизмов, исключающих участие международных компаний в обход санкций.

"Дайте миру такую ​​модель, которая на долгие годы лишит Россию возможностей проводить агрессивную политику. Не только после завершения активной фазы боевых действий на территории Украины", – сказал Ермак.

Он попросил международное сообщество ввести эмбарго на российские энергоносители.

Призываем обрезать возможности "серого" и "черного" импорта в Россию через страны ОДКБ и Евразийского союза,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Напомним, Atlantic Council – неправительственная американская организация, где исследуют проблемы международной безопасности и международные отношения атлантического сообщества. Она считается близкой к администрации Белого дома и Демократической партии США.

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