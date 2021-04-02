Андрей Ермак прокомментировал разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Глава Офиса Президента передал приветствия всем, кто придумывал теории заговора и разгонял фейковые новости по этому поводу.

Руководитель ОП обратил внимание на то, что недавно отвечал журналистам на вопрос о звонке руководителей государств. По его словам, тогда он сообщал, что разговор состоится в ближайшее время.

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Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте,

– отметил Андрей Ермак.

Ермак передал приветствия оппонентам

Глава Офиса Президента пожелал продуктивного дня оппонентам, "которым теперь придется придумывать новые теории заговора и разгонять новые фейковые новости".

"Не захлебнитесь от злости все, кто пережевывал эту тему", – добавил глава ОП.

К слову, он также заявил, что 6 марта представит нового руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко представителям дипломатических миссий в Украине, экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.

Разговор Зеленского и Байдена: главное

Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.

Президенты согласились, что реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Также политики обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19.

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