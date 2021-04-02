Андрій Єрмак прокоментував розмову Володимира Зеленського і Джо Байдена. Глава Офісу Президента передав вітання усім, хто вигадував теорії змови та розганяв фейкові новини з цього приводу.

Керівник ОП звернув увагу на те, що нещодавно відповідав журналістам на питання про дзвінок очільників держав. За його словами, тоді він повідомляв, що розмова відбудеться найближчим часом.

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Президент Байден підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський у питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті,

– зазначив Андрій Єрмак.

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