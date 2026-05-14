"Нет таких денег": Ермак сказал, откуда достанет средства на залог в 140 миллионов

Экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак впервые прокомментировал решение Высшего антикоррупционного суда относительно своего ареста. После заседания ВАКС он заявил, что не признает вины, считает дело политически и информационно мотивированным и планирует обжаловать решение суда.

Также Ермак высказался относительно залога в 140 миллионов гривен и возможного пребывания в СИЗО. Об этом пишут "Новости.LIVE".

Смотрите также Ермак опубликовал заявление относительно судебного заседания по своему делу

Как прокомментировал решение суда Ермак?

Экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен.

После судебного заседания он заявил, что не признает обвинений и планирует подавать апелляцию. По словам Ермака, все, что происходило вокруг уголовного производства в последние месяцы, сопровождалось сильным информационным давлением. Он отметил, что не намерен прекращать борьбу и убежден в своей правоте.

Мне нечего скрывать... Все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, который длился несколько месяцев,

– заявил Ермак после заседания суда.

Ермак также эмоционально высказался о своей работе на государство во время полномасштабной войны. Он заявил, что шесть лет работал "честно 24/7" и отдавал стране "свою жизнь и здоровье". Бывший руководитель ОП добавил, что не жалеет о своей деятельности и гордится тем, что делал.

Отдельно Ермак прокомментировал решение суда о залоге в 140 миллионов гривен. Он признал, что лично не имеет таких средств, однако предположил, что необходимую сумму могут помочь собрать друзья и знакомые.

У меня таких денег нет, сейчас адвокат будет работать с друзьями, знакомыми,

– сказал Ермак.

В то же время нардеп Ярослав Железняк утверждает, что по его информации, залог за экс-главу ОП могут внести уже сегодня, 14 мая.

"По моей информации залог за Ермака внесут уже сегодня. Источником выступят различные представители из юридических кругов. Убежден, что так и будет", – написал он.

Во время общения с журналистами его также спросили, был ли он готов к возможному аресту и пребыванию в СИЗО. На это Ермак ответил, что считает себя достаточно сильным человеком, поскольку оставался в Киеве 24 февраля 2022 года, когда существовали прогнозы о скором падении столицы.

Кроме того, экс-руководитель Офиса Президента заявил, что на его месте "может оказаться любой украинец". Он считает дело показательным и убежден, что правоохранители и следствие действовали под влиянием внешнего давления.

Ермак также подтвердил, что после оглашения решения суда его должны отправить в СИЗО, если залог не будет внесен. На вопрос журналистов о том, что он планирует взять с собой в изолятор, ответил коротко – "самое необходимое".

Что известно о мере пресечения, которую избрали Ермаку?

14 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, которое расследуют НАБУ и САП. Суд постановил взять его под стражу на два месяца – до 60 дней в следственном изоляторе.

Вместе с тем ему предоставили возможность выйти из-под стражи после внесения залога. Его размер определили в 140 миллионов гривен, хотя сторона обвинения настаивала на большей сумме – 180 миллионов.

Пока залог не внесен, Ермак будет находиться в СИЗО. Если же необходимые средства будут уплачены, на экс-руководителя ОП автоматически начнут действовать дополнительные ограничения, определенные судом. В частности, он будет обязан регулярно появляться по вызову следственных, прокуроров или суда, не будет иметь права покидать территорию Киева без отдельного разрешения, а также должен будет передать на хранение все документы для выезда за границу, включая дипломатические паспорта.

Кроме этого, ВАКС запретил Ермаку контактировать с рядом лиц, которые упоминаются в материалах производства. Среди них – бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, бизнесмен Тимур Миндич и Вероника Аникиевич, имя которой ранее фигурировало в медийных расследованиях о так называемой "советнице по фэн-шую".