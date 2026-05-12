Какое заявление сделал Ермак?

12 мая состоялось первое судебное заседание по делу, в рамках которого бывшему главе Офиса Президента Андрею Ермаку было сообщено о подозрении. Вместе с адвокатами он знакомился с материалами и оценивал основания для обвинения.

Уже после первого ознакомления Ермак заявил, что подозрение является необоснованным и не соответствует действительности. Он подчеркнул, что в течение всего периода своей деятельности руководствовался законом и в дальнейшем будет защищать свои права, свое имя и репутацию исключительно в рамках действующего законодательства. Ермак также отметил, что открыт ко всем процессуальным действиям и готов сотрудничать со следствием в рамках закона.

В то же время экс-глава ОП обратил внимание на беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы, в частности призывы к составлению против него подозрения.

В то же время считаю необходимым обратить внимание на очевидное. В течение последних месяцев происходило беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием составить в отношении меня сообщение о подозрении. Убежден, что следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния,

– сказал он.

Ермак подтвердил, что будет оставаться в Украине и продолжать адвокатскую деятельность. Он планирует ездить к военным на фронт, работать с их запросами, поддерживать защитников, бывших военнопленных и их семьи.

Что известно о деле и суде над Ермаком?

Дело Андрея Ермака насчитывает 16 томов по 250 страниц каждый, из-за чего меру пресечения 12 мая не избирали, а рассмотрение суда в Высшем антикоррупционном суде продолжили 13 мая.

По версии САП, Ермак фигурирует в финансировании проекта "Династия" через коррупционные средства и привлечение других лиц к преступной схеме. В документации проекта сначала планировали шесть домов, впоследствии пять, а в итоге построили четыре, из которых резиденция R2 должна была стать собственностью Ермака.

Сторона обвинения утверждает, что экс-чиновник обеспечивал финансирование через деятельность организации Миндича, способствовал привлечению участников и контролировал конспирацию. Часть функций уполномоченного лица выполнял его отец Борис Ермак, а после августа 2022 года эти обязанности перешли к другому человеку.

Финансирование осуществлялось через паевые взносы, наличные от коррупционных схем в энергетике и средства неустановленного происхождения, причем второй способ составлял 72% поступлений. Стоимость проектирования городка оценивалась в 735 тысяч долларов, резиденция R2 для Ермака – 178 тысяч.

На заседании прокуроры заслушали часть материалов и предоставили доказательства его участия в схеме, но из-за конфиденциальности часть заседания проходила в закрытом режиме. Защита подала ходатайство о переносе заседания для детального ознакомления с документами. САП отмечает риск сокрытия Ермаком и возможном влиянии на свидетелей.