В Зеленского призвали предоставить Украине ракеты ATACMS, стреляющие на 300 километров

Глава Офиса Президента обратился к международным партнерам с призывом предоставить Украине ракеты ATACMS. Андрей Ермак заметил, что сложные вопросы требуют современных решений.

Украина уже давно просит Запад предоставить вооружение, чтобы поражать враждебные цели в глубоком тылу. Эксперты приводили причины, почему ВСУ необходимы ATACMS.

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Эти ракеты отразят желание терроризировать украинцев

Ермак подтвердил, что предоставление ракет с большой дальностью стрельбы решит вопрос о глубинной вражеской военной логистике.

ATACMS – отразит желание терроризировать украинцев у всех реконструкторов СССР 2.0.,

– объяснил глава Офиса Президента.

Ранее обе палаты Конгресса США поддержали предоставление Украине этих ракет. Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан был достаточно категоричным. Он подчеркнул, что Киев не получит дальнобойных ATACMS, поскольку вроде бы украинские военные смогут поражать цели на территории России.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что наступательные действия ВСУ зависят от количества предоставленного вооружения западными партнерами. Необходимо снабжать "эффективным" оружием.

Актуально ВСУ отразили несколько наступлений оккупантов: карта боевых действий по состоянию на 4 августа

Данилов о количестве вооружения:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ВСУ дают максимальный отпор с тем арсеналом, который есть на вооружении.

Данилов согласился, что у Украины нет 100% того вооружения, которое ей нужно.

Плохое обеспечение ВСУ оружием, убежден секретарь СНБО, результат работы 30 лет украинской власти.

Смотрите в видео – Подоляк о том, что нужно для переговоров с россией: