Зверства россиян в Буче показали всему миру, что Россия способна на худшие преступления и не учитывает никаких ограничений. Единственный ответ на ситуацию – максимальная изоляция агрессора от цивилизованного мира.

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Призыв Ермака

На заседании группы экспертов, исследующего реальное влияние санкций на Россию, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал закрыть оккупантам доступ к технологиям.

Он предложил ввести эмбарго на экспорт технологий и оборудования в Россию. Также речь идет об оборудовании, минеральном сырье и рудах, редкоземельных полезных ископаемых двойного назначения. Такие предохранители позволят остановить производство оружия в России.