Звірства росіян у Бучі показали всьому світові, що Росія здатна на найгірші злочини та не зважає на жодні обмеження. Єдина відповідь на ситуацію – максимальна ізоляція агресора від цивілізованого світу.

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Заклик Єрмака

На засіданні групи експертів, досліджує реальний вплив санкцій на Росію, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав закрити окупантам доступ ло технологій.

Він запропонував ввести ембарго на експорт технологій та обладнання до Росії. Також йдеться про обладнання, мінеральні сировини та руди, рідкоземельні корисні копалини подвійного призначення. Такі запобіжники дозволить зупинити виробництво зброї у Росії.

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