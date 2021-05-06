Ермак уверяет, что не препятствовал встрече Блинкена и Епифания
Ряд СМИ распространил информацию о том, что Андрей Ермак якобы пытался помешать встрече в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена с митрополитом Епифанием. Глава Офиса Президента опроверг эту информацию.
Источник:Интерфакс-Украина
В комментарии изданию Ермак подчеркнул, что информация не соответствует действительности. Мол, у него недавно была очень теплая и доверительная беседа с Епифанием.
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Ермак говорит, что не препятствовал встрече Блинкена с Епифанием
Любой человек, который знает, как организуются визиты такого уровня, абсолютно четко понимает, что даже возможности такой нет никогда – заблокировать какую-то встречу,
– заявил глав ОП.
По словам Ермака, говорить что-нибудь другое – "это такого же уровня "достоверная" информация, как и фото Порошенко и Блинкена шестилетней давности, которые опубликовали, чтобы соврать, якобы Блинкен сейчас в Киеве встречается лично с Порошенко".
Глава Офиса Президента рассказал, что Украина заинтересована в том, чтобы представители США и другие ее стратегические партнеры всегда видели полную картину того, что происходит в стране. "Чем полнее понимание Украины, тем гораздо содержательнее сотрудничество", – отметил Ермак.
Он также добавил, что"возможно, кто-то раньше пытался работать на Банковой по каким-то другим правилам, но теперь фейки не помогут".
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