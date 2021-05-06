Ряд СМИ распространил информацию о том, что Андрей Ермак якобы пытался помешать встрече в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена с митрополитом Епифанием. Глава Офиса Президента опроверг эту информацию.

В комментарии изданию Ермак подчеркнул, что информация не соответствует действительности. Мол, у него недавно была очень теплая и доверительная беседа с Епифанием.

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Ермак говорит, что не препятствовал встрече Блинкена с Епифанием

Любой человек, который знает, как организуются визиты такого уровня, абсолютно четко понимает, что даже возможности такой нет никогда – заблокировать какую-то встречу,

– заявил глав ОП.

По словам Ермака, говорить что-нибудь другое – "это такого же уровня "достоверная" информация, как и фото Порошенко и Блинкена шестилетней давности, которые опубликовали, чтобы соврать, якобы Блинкен сейчас в Киеве встречается лично с Порошенко".

Глава Офиса Президента рассказал, что Украина заинтересована в том, чтобы представители США и другие ее стратегические партнеры всегда видели полную картину того, что происходит в стране. "Чем полнее понимание Украины, тем гораздо содержательнее сотрудничество", – отметил Ермак.

Он также добавил, что"возможно, кто-то раньше пытался работать на Банковой по каким-то другим правилам, но теперь фейки не помогут".

Обратите внимание! Ранее ряд СМИ обнародовали информацию, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак пытался заблокировать встречу главы ПЦУ митрополита Епифания и государственного секретаря США Энтони Блинкена.