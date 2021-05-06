Єрмак запевняє, що не перешкоджав зустрічі Блінкена та Епіфанія
Низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Андрій Єрмак нібито намагався перешкодити зустрічі в Києві держсекретаря США Ентоні Блінкена з митрополитом Епіфанієм. Глава Офісу Президента спростував цю інформацію.
Джерело:Інтерфакс-Україна
У коментарі виданню Єрмак наголосив, що інформація не відповідає дійсності. Мовляв, він нещодавно мав дуже теплу і довірчу бесіду з Епіфанієм.
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Єрмак каже, що не перешкоджав зустрічі Блінкена з Епіфанієм
Будь-яка людина, яка знає, як організовуються візити такого рівня, абсолютно чітко розуміє, що навіть можливості такої немає ніколи – заблокувати якусь зустріч,
– заявив глав ОП.
За словами Єрмака, говорити що-небудь інше – "це такого самого рівня "достовірна" інформація, як і фото Порошенка і Блінкена шестирічної давності, які опублікували, щоб збрехати, нібито Блінкен зараз у Києві зустрічається особисто з Порошенком".
Очільник Офісу Президента розповів, що Україна зацікавлена в тому, аби представники США та інші її стратегічні партнери завжди бачили повну картину того, що відбувається в країні. "Чим повніше розуміння України, тим набагато змістовніша співпраця", – зазначив Єрмак.
Він також додав, що "можливо, хтось раніше намагався працювати на Банковій за якимось іншими правилами, але тепер фейки не допоможуть".
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