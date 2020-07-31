Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавит рабочую группу по координации строительства мемориала Холокоста "Бабий Яр" и подготовке к 80-й годовщине трагедии.

Такую информацию "РБК-Украина" подтвердили в Офисе Президента.

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Ранее президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с представителями наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" поддержал эту инициативу.

Что известно о Мемориальном центре

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – это некоммерческая образовательная организация, цель которой достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве, построив там инновационный мемориальный центр.

Будущий центр будет расположен рядом с местом трагических событий в урочище Бабий Яр в Киеве, которое простирается от нынешней улицы Кирилловской в направлении улицы Юрия Ильенко между Кирилловской церковью и улицей Елены Телиги.