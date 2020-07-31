Ермак возглавит рабочую группу по созданию мемориала "Бабий Яр"
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавит рабочую группу по координации строительства мемориала Холокоста "Бабий Яр" и подготовке к 80-й годовщине трагедии.
Такую информацию "РБК-Украина" подтвердили в Офисе Президента.
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Ранее президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с представителями наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" поддержал эту инициативу.
Что известно о Мемориальном центре
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – это некоммерческая образовательная организация, цель которой достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве, построив там инновационный мемориальный центр.
Будущий центр будет расположен рядом с местом трагических событий в урочище Бабий Яр в Киеве, которое простирается от нынешней улицы Кирилловской в направлении улицы Юрия Ильенко между Кирилловской церковью и улицей Елены Телиги.
Что произошло в Бабьем Яру?
Речь идет об одном из самых жестоких преступлений гитлеровских оккупантов во время Второй мировой войны. Только за 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли 34 тысячи евреев.
В общем до 1943 года там убили до 100 тысяч человек – евреев, ромов, караимов, украинцев и других.