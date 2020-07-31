Єрмак очолить робочу групу зі створення меморіалу "Бабин Яр"
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолить робочу групу з координації будівництва меморіалу Голокосту "Бабин Яр" та підготовці до 80-ї річниці трагедії.
Таку інформацію "РБК-Україна" підтвердили в Офісі Президента.
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Раніше президент Володимир Зеленський під час відеоконференції з представниками наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" підтримав цю ініціативу.
Що відомо про Меморіальний центр
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" – це некомерційна освітня організація, мета якої гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру у Києві, збудувавши там інноваційний меморіальний центр у Києві.
Майбутній центр буде розташований поруч із місцем трагічних подій в урочищі Бабин Яр у Києві, яке простягається від теперішньої вулиці Кирилівської вулиці в напрямку вулиці Юрія Іллєнка між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги.
Що сталося у Бабиному Яру?Йдеться про один з найжорстокіших злочинів гітлерівських окупантів під час Другої світової війни. Лише протягом 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру розстріляли 34 тисячі євреїв.
Загалом до 1943 року там вбили до 100 тисяч людей – євреїв, ромів, караїмів, українців та інших.