Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолить робочу групу з координації будівництва меморіалу Голокосту "Бабин Яр" та підготовці до 80-ї річниці трагедії.

Таку інформацію "РБК-Україна" підтвердили в Офісі Президента.

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Раніше президент Володимир Зеленський під час відеоконференції з представниками наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" підтримав цю ініціативу.

Що відомо про Меморіальний центр

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" – це некомерційна освітня організація, мета якої гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру у Києві, збудувавши там інноваційний меморіальний центр у Києві.

Майбутній центр буде розташований поруч із місцем трагічних подій в урочищі Бабин Яр у Києві, яке простягається від теперішньої вулиці Кирилівської вулиці в напрямку вулиці Юрія Іллєнка між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги.