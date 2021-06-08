Кулеба подчеркнул, что в 2019 году Украина встала перед серьезным вызовом – ее интенсивно пытались втянуть во внутреннюю политику США. Национальный интерес Киева заключался в том, чтобы не дать обвинить Украину в "подыгрывании" той или иной стороне и не испортить отношения с администрацией США.

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Кулеба считает, что Ермак поступил правильно

По словам министра, это была дипломатия в условиях идеального шторма. Несмотря на угрозы, Украине удалось пройти этот период достойно. Кулеба назвал разговор частью этой сложной дипломатической игры. Он (Ермак – 24 канал) все правильно сделал, нормально удержал разговор в рамках конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенными данными и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США. Пусть роль Руди Джулиани оценивает американский фейсбук и правосудие,

– отметил Кулеба. Чиновник отметил, что дипломатические маневры тогда позволили Украине избежать последствий, с которыми было бы очень трудно справиться. Кулеба предположил, что тогда бы диалога с США вообще могло бы не быть.

Что известно о разговоре