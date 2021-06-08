Появляется все больше доказательств, как в 2019 году Джулиани пытался воспользоваться конспирологическими историями, которыми его "нагрузили" политики из предыдущей власти. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Кстати СМИ обнародовали запись разговора между Волкером, Ермаком и Джулиани

Максимальная ложь, досужие фантазии... Именно это продавали члены известной политической команды, как, например, тот же словоохотливый Юрий Луценко,

– сказал Подоляк.

Разговор свидетельствует о давлении на Украину

Чиновник напомнил, что журналисты обнародовали запись разговора, который был летом 2019 года. Тогда Ермак был помощником президента по внешнеполитическим темам.

По словам Подоляка, запись и его оценка американскими журналистами свидетельствуют о "попытке оказать на Украину давление".

Ермак хотел вернуть Джулиани в дипломатию

По мнению советника, Ермак понимал, какие риски для страны несет поведение политиков.

"Главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии. Вернуть его из конспирологических мира. Но даже замечания Волкера о том, что Джулиани пользуется "украинская источниками", которые явно не заслуживают доверия, не смогли остановить намерения Джулиани", – отметил Подоляк.

Однако политик добавил, что удалось выдержать линию разговора таким образом, чтобы Украина не пересекла границу между обычной дипломатией и теневой политикой.

Что известно о разговоре