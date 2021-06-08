Если верить записи, давний друг Дональда Трампа Рудольф Джулиани сильно давил на Андрея Ермака. Он хотел, чтобы Ермак способствовал началу расследования якобы коррупции тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена.

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Новый скандал с записью разговора представителей США и Украины: что известно

Против ночи 8 июня в CNN рассказали о якобы имеющейся у них записи разговора по телефону, состоявшегося в июле 2019 года. Это разговор между Руди Джулиани, Куртом Волкером и Андреем Ермаком.

Примечательно, что тот звонок предшествовал скандальной беседе Трампа с Зеленским, которая стала поводом к началу первой процедуры импичмента президента США.

В течение примерно 40-минутного разговора представитель Трампа Джулиани неоднократно подчеркивает Ермаку, что Зеленский должен публично начать расследование возможной коррупции Байдена в Украине.

Все, что нам нужно от президента – это сказать: "Я назначу честного прокурора, он расследует и откопает доказательства, которые сейчас есть, и какие-то другие доказательства – причастности к выборам 2016 года". А потом дело с Байденом надо закончить. Кто в Украине должен отнестись к этому серьезно,

– говорит в записи человек с голосом Джулиани.

То есть, Джулиани активно призывал власти Украины выполнять волю Трампа. Ермак же при этом вежливо слушал, но пытался направить разговор на официальные дипломатические вопросы. Например, о дате визита Зеленского в США.

Я убежден, как только утвердят даты предстоящего визита президента Зеленского в США – я готов лично взять на себя контроль подготовки. И, конечно, я готов приехать, и мы можем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все эти расследования, которые вы перечислили в нашей беседе,

– ответил Андрей Ермак.

К слову, стенограмму этого разговора уже публиковали в американских СМИ - 1 мая. Текст предоставил изданию BuzzFeed News Игорь Новиков – бывший советник президента Зеленского. Как видим, СМИ продолжают развивать эту тему.

Заметим, Рудольф Джулиани ни в одном, ни в другом случае не ответил на просьбу CNN прокомментировать аудиозапись.

Телефонный скандал 2019: главное

Как указали в издании, такой разговор не является чем-то особенным, а просто "один из залпов в многолетнем стремлении Трампа и его союзников навредить Байдену и подорвать избирательный процесс 2020 года".

Однако следующий разговор Зеленского с Трампом только подтвердил, что главе Белого дома очень хотелось, чтобы в Украине активизировали расследование против компании Burisma, которой руководил сын Джо Байдена.

Трамп даже заморозил 400 миллионов долларов военной помощи для Украины – за неделю до телефонного звонка, – чтобы Зеленский был сговорчивее.