Якщо вірити запису, давній друг Дональда Трампа Рудольф Джуліані сильно тиснув на Андрія Єрмака. Він хотів, аби Єрмак сприяв початку розслідування начебто корупції тодішнього кандидата у президенти Джо Байдена.

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Новий скандал із записом розмови представників США та України: що відомо

Проти ночі 8 червня у CNN розповіли про начебто наявний у них запис розмови телефоном, яка відбулася у липні 2019 року. Це розмова між Руді Джуліані, Куртом Волкером та Андрієм Єрмаком.

Примітно, що цей дзвінок передував скандальній розмові Трампа із Зеленським, яка стала приводом до початку першої процедури імпічменту президента США.

Упродовж приблизно 40-хвилинної розмови представник Трампа Джуліані неодноразово наголошує Єрмаку, що Зеленський має публічно почати розслідування ймовірної корупції Байдена в Україні.

Усе, що нам потрібно від президента – це сказати: "Я призначу чесного прокурора, він розслідує і відкопає докази, які зараз є, і чи існують якісь інші докази – причетності до виборів 2016 року". А потім справу з Байденом треба закінчити. Хтось в Україні має поставитися до цього серйозно,

– говорить у записі людина з голосом Джуліані.

Тобто, Джуліані активно закликав владу України виконувати волю Трампа. Єрмак же при цьому ввічливо слухав, але намагався скерувати розмову на офіційні дипломатичні питання. Наприклад, про дату візиту Зеленського у США.

Я переконаний, щойно затвердять дати майбутнього візиту президента Зеленського в США – я готовий особисто взяти на себе контроль підготовки. І, звичайно, я готовий приїхати, і ми можемо особисто сісти та детально обговорити всі питання, всі ці розслідування, які ви перерахували у нашій бесіді,

– відповів Андрій Єрмак.

До слова, стенограму цієї розмови вже публікували в американських ЗМІ – 1 травня. Текст надав виданню BuzzFeed News Ігор Новіков – колишній радник президента Зеленського. Як бачимо, ЗМІ продовжують розвивати цю тему.

Зауважимо, Рудольф Джуліані ні в першому, ні в другому випадку не відповів на прохання CNN прокоментувати аудіозапис.

Телефонний скандал 2019 року: головне

Як вказали у виданні, така розмова не є чимсь особливим, а просто "один із залпів у багаторічному прагненні Трампа та його союзників нашкодити Байдену та підірвати виборчий процес 2020 року".

Однак наступна розмова Зеленського з Трампом (від 25 липня) тільки підтвердила, що главі Білого дому дуже хотілося, щоб в Україні активізували розслідування проти компанії Burisma, якою керував син Джо Байдена.

якою керував син Джо Байдена. Трамп навіть заморозив 400 мільйонів доларів військової допомоги для України – за тиждень до телефонного дзвінка, – щоб Зеленський був зговірливішим.

Варто нагадати Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською