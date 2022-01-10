Ермак встретился в Киеве с советниками Шольца и Макрона

В Украину с официальным визитом прибыли советники немецкого канцлера и французского президента. 10 января с ними встретился глава Офиса Президента – Андрей Ермак.

Как сообщил Ермак в своем твиттере, встреча началась вечером в понедельник. Соответствующее сообщение появилось на его странице в соцсети в 21:42.

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Руководитель ОП пообщается с:

Йенсом Пльотнером – советником немецкого канцлера Олафа Шольца по внешней политике;

– советником немецкого канцлера Олафа Шольца по внешней политике; Эммануэлем Бонном – дипломатическим советником французского лидера Эммануэля Макрона.

У Зеленского отметили, что в начале встречи Ермак приветствовал европейских чиновников в Киеве. Он выразил надежду, что их диалог будет продуктивным и результативным.



Встреча началась вечером 10 января / Фото Офиса Президента

Пльотнер и Бонн раньше были в Москве

Поездке советников Шольца и Макрона в Киев предшествовал их официальный визит в Москву. Там они провели переговоры с вице-главой администрации российского президента Дмитрием Козаком. Обсуждали, в частности, войну на Донбассе. В России впоследствии заявили, что стороны договорились о контактах с участием Украины.

В последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались еще в декабре 2019 года. С тех пор Москва блокирует дальнейшие переговоры.

Перед тем, как советники немецкого канцлера и французского президента прибыли в Россию, Ермак пообщался с ними по телефону. Глава ОП поблагодарил за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились и в дальнейшем координировать свои действия.

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