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      Ермак назвал главные условия для проведения встречи в нормандском формате

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      Ермак провел брифинг / Фото "Украинская правда"

      Встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины должна состояться в апреле. Глава ОПУ Андрей Ермак назвал главные условия для проведения саммита.

      Андрей Ермак во время брифинга заявил, что главным условием проведения следующей встречи в нормандском формате является выполнение всех договоренностей, начиная с прекращения огня на Донбассе.

      Обратите внимание Украина консультируется с Германией по нормандскому и минскому форматам

      По словам политика, Украина делает все, чтобы выполнить эти условия.

      Есть вопросы, в которых со своей стороны мы сделали все, но другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже,
      – отметил Ермак.

      Глава ОПУ напомнил, что важнейшим условием является режим прекращения огня. Он подчеркнул, если "на нас кто-то нападает", то "армия всегда дает отпор". В то же время все это не прекращает стремление к миру.

      Прошлая встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря 2019 года. Лидеры Франции, России, Германии и Украины обсудили вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения. Следующую встречу планировали на апрель 2020 года.

      нормандський формат домовленості
      Список договоренностей "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Андрей Ермак Нормандский формат Война на Донбассе Новости Франции
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