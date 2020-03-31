Ермак назвал главные условия для проведения встречи в нормандском формате
Встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины должна состояться в апреле. Глава ОПУ Андрей Ермак назвал главные условия для проведения саммита.
Андрей Ермак во время брифинга заявил, что главным условием проведения следующей встречи в нормандском формате является выполнение всех договоренностей, начиная с прекращения огня на Донбассе.
Обратите внимание Украина консультируется с Германией по нормандскому и минскому форматам
По словам политика, Украина делает все, чтобы выполнить эти условия.
Есть вопросы, в которых со своей стороны мы сделали все, но другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже,
– отметил Ермак.
Глава ОПУ напомнил, что важнейшим условием является режим прекращения огня. Он подчеркнул, если "на нас кто-то нападает", то "армия всегда дает отпор". В то же время все это не прекращает стремление к миру.
Прошлая встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря 2019 года. Лидеры Франции, России, Германии и Украины обсудили вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения. Следующую встречу планировали на апрель 2020 года.
Список договоренностей "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала
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